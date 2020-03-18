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Şahiner: "Hükümetin "siyasi karantina" zamanı gelmiştir"

Şahiner: "Hükümetin "siyasi karantina" zamanı gelmiştir"
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CTP Milletvekili Salahi Şahiner, sosyal medya hesabından sert eleştirilerde bulundu.Şahiner,hükümetin almış olduğu kararları eleştirerek"Ardı arkası gelmeyen hatalar zincirine devam etmeye devam ettiniz"dedi.

Şahiner"Hükümetin "siyasi karantina" zamanı gelmiştir"açıklamasında bulundu.

İşte o açıklaması;

-Ardı arkası gelmeyen hatalar zincirine devam ettiniz.
-İyi niyetle uzatılan yardım ellerini geri çevirdiniz.
-Yapıcı önerileri dikkate almadınız.
-Hükümet ortakları ve Cumhurbaşkanlığı olarak siyasi menfaatlerinizi, toplum menfaatlerinizin üzerinde tuttunuz.
-Bu salgını önlemek için cesur önlemleri almak yerine sadece medyatik olmayı seçtiniz.
-O koltuklarda kaldığınız her gün topluma zarar.
-Aldığınız doğru kararlar ise maalesef geç kalmış kararlar oldu.
-Hükümetin "siyasi karantina" zamanı gelmiştir...

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2020, 09:10
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