Sanayi Bölgesinin tamamına kesintisiz su

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) şehir altyapısına yaptığı yatırımlar kapsamında Sanayi Bölgesi’nde takviye içme suyu sağlanması için hazırladığı proje, bugün atılan imzalarla hayata geçiriliyor.

Organize Sanayi Bölgesi’ne Takviye İçme Suyu Sağlanması Projesi ile ilgili ihaleyi kazanan Sütçüoğlu Ltd ile sözleşme imzalandı.

YENİ BİR ÖZ KAYNAK YATIRIMI

LTB’den yapılan açıklamaya göre, toplam 141 bin 200 TL’lik öz kaynak yatırımı ile Taşkınköy’den “menholler” aracılığıyla Sanayi Bölgesi’ne ulaştırılacak su ile başta Küçük Esnaf Sanayi Bölgesi olmak üzere sıkıntı yaşayan tüm işletmelere yeterli miktarda ve kesintisiz su akımı sağlanması hedefleniyor.

HARMANCI: “SANAYİCİLERİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI ADINA ÖNEMLİ ADIMLARDAN BİRİSİ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 2019 yılının son ihale sözleşmesine imza attıklarını ifade ederek, Sanayi Bölgesi’nde uzun süredir sıkıntı yaşanan içme suyu kullanımı konusunda çok önemli bir adım atıldığını belirtti. Bu proje ile sanayicilerin ihtiyaçlarının karşılanması adına hareket ettiklerini belirten Başkan Harmancı, projenin bundan sonraki adımları perçinleyeceğinin de altını çizdi.