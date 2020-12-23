Saner, Erdoğan tarafından kabul edildi

Saner, Erdoğan tarafından kabul edildi
banner32
banner61

 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ersan Saner'i kabul etti. 
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye saatiyle 18.30'da (KKTC saatiyle 17.30) yer alan kabulde, Başbakan Saner'e, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik etti. 
Kabulde, Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı. 

banner56
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kamu İş'ten tam gün grev
Kamu İş'ten tam gün grev
  1. Kıbrıs
﻿