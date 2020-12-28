Saner: "Nüfusun yüzde 80'i aşılanacak"

Başbakan Ersan Saner, Türkiye’den 500 bin aşının ülkeye geleceğini ve nüfusun yüzde 80’inin aşılanacağını belirtti.

Saner, Cumhuriyet Meclisi’nde eleştirileri yanıtlamak üzere yaptığı konuşmada, yükseköğretimde yüz yüze eğitime yönelik 30 bin öğrencinin nasıl getirileceğini görüşmekte olduklarını kaydetti.

62. madde tahtında söz alan milletvekillerinin konuşma yaptığı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını saat 15.00 sıralarında tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bugünkü oturumu kapatmadan önce milletvekilleri ve tüm halkın yeni yılını kutladı.

Gelecek birleşim 4 Ocak Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.

ARIKLI: “HASTANEYE ELEKTRİK BUGÜN BAĞLANACAK”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, pandemi hastanesine bugün elektrik bağlanacağını söyledi.

KTMMOB ve EMO’nun “vizesi olmayan projelerin uygulanamayacağı” açıklamalarını hatırlatan Arıklı, pandemi sürecinde Anayasa hükümlerinin dahi askıya alındığını, dolayısıyla hastanenin acil şekilde hizmete girmesi ve halka güven aşılanması gerektiğini belirtti.

Arıklı, sorunun hastaneye geçici akım verilip verilmemesi olduğunu söyleyerek, 5-6 ay ya da 1 yıl bekleme durumu ve lüksü olmadığını kaydetti. Hastanenin süratle hizmete girmesi gerektiğini ifade eden Arıklı, herhangi bir sıkıntıdan kaynaklanacak tüm sorumluluğu kendinin üstleneceğini söyledi.

OĞUZ: “ARPANIN SATIŞ FİYATI ARTTI”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, arpa fiyatlarında yaşanan sıkıntıya değinerek, arpada sıkıntının yaşanacağının anlaşılmasıyla Türkiye ile bağlantı kurulduğunu söyledi.

Oğuz, ilk konuşulan günden bugüne satış fiyatı arttığından dolayı fiyat farkı oluştuğunu kaydetti.

Dursun Oğuz, Türkiye’den gelen para ve bütçeyle ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

SANER: “890 MİLYON TL’LİK BİR KAYNAK ÜLKEYE GELECEK”

Başbakan Ersan Saner de konuşmasında, Türkiye’ye yaptıkları ziyarete değinerek, ayrıntıları aktardı.

Mali bilançonun halka paylaşmanın önemli olduğunu söyleyen Saner, Türkiye’de gerçekleştirilen görüşmeyle birlikte 890 milyon TL’lik bir kaynağın ülkeye gelmesinin kararlaltırıldığını belirtti.

Saner, kalem kalem bu paranın gideceği yeri anlatarak, Türkiye’den gelecek paranın 350 milyon TL’sinin bütçeye, 100 milyon TL’sinin ise Covid 19 desteğine gideceğini söyledi. Saner, aralık sonuna kadar yükümlülüklerin ödeneceğini kaydetti.

“Türkiye’ye gidildiği ve dilenci pozisyonunda oturulduğu” söylemlerini eleştiren Saner, iki ülke arasında ilişkiler ve işbirlikleri bulunduğunu, ileriye dönük projelerin de mali kaynağının bu parayla sağlanacağını belirtti.

Saner, yerel bulaşın artığını söyleyerek, ekonomik alanda adımlar atılacağını ancak sağlığın olmazsa olmazları olduğunu kaydetti.

Yüz yüze eğitime yönelik 30 bin öğrencinin nasıl getirileceğini görüşmekte olduklarını söyleyen Saner, iki üniversite rektörü ile eğitim bakanlığının görüşme yapacağını belirtti. Saner, yükseköğrenimde öğrencilerin ülkeye gelmesi ile ilgili karantina koşullarının yerine getirileceğini vurguladı.

Pandemi hastanesinin yapıldığını ama çalıştırılamadığını, bunun sıkıntısının yaşanmakta olduğunu dile getiren Saner, yasalardaki boşluklara çare üretilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Saner, sigortalı işçi sayısının 117 bini geçmediği ülkede 10 bin işletmenin nasıl kapandığını sordu.

Kayıtlı olan 14 bin iş yeri bulunduğuna işaret ederek, bunları türlerine göre aktaran Saner, ekim ayı itibariyle sosyal sigortaya kayıtlı kişi sayısının 92 bin civarında olduğunu söyledi.

Başbakan Saner, Ercan Havalimanı’na yönelik bir soru üzerine, ihalenin yap işlet devret projesi olduğunu, kaynak aktarımının mümkün olmadığını ancak bitirilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Saner, restoranlarla ilgili bir soru üzerine, yerel bulaşın artmasıyla Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bazı kararlar aldığını ve alınan bu kararların Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe gireceğini kaydederek, yeni kararların alınmasının da gündeme gelebileceğini söyledi.

Başbakan Saner, 500 bin aşının Türkiye’den ülkeye geleceğini söyleyerek nüfusun yüzde 80’inin aşılanacağını belirtti.

ERHÜRMAN’DAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeniden söz alarak, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hükümetin hemşire açığını mart ayından bugüne tamamlamamasını da eleştiren Erhüman, bu durumun pandemi hastanesinin devreye girememesinin nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Ergan Arıklı’nın KTMMB ile EMO’ya yönelik sözlerini eleştiren Erhürman, söz konusu iki kurumun yasal yetkileri bulunduğunu, dernek değil kamu kuruluşu olduğunu söyledi.

Arpa konusunda öngörüsüzlük ve hesaplarda sıkıntı bulunduğunu iddia eden Erhürman, çalışmaya ara veren iş yerleriyle ilgili doğru rakamların verilmesini talep etti.





Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020, 18:37