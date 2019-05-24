Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2019 Arama Kurtarma Tatbikatı, 10-13 Haziran'da

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2019 Arama Kurtarma Tatbikatı, 10-13 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, tatbikat, TC ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatında yer alan sivil ve askerî unsurların katılımıyla, Girne 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde, Doğu Akdeniz’de, Gazimağusa açıklarında, KKTC toprakları ve kara sularıyla Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde yer alan uluslararası sularda icra edilecek.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2019 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın basın brifingi 11 Haziran’da Boğazköy’deki KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nda olacak.

Basın brifingini ve tatbikatı izlemek isteyen basın yayın mensuplarının isimlerinin 29 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar 0392 228 91 66 numaralı belgegeçere bildirilmesi istendi.

İsmi bildirilen basın yayın kuruluşu mensupları, 11 Haziran saat 09.00’da Boğazköy’deki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nda, 12 Haziran’da saat 09.30’da Gazimağusa Limanı’nda hazır bulunacak.