Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, 13-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor

Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, 13-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor
banner83
banner80

Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı'nda yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla, 13-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Güvenlik Kuvvetleri Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, tatbikat, Girne 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde, Doğu Akdeniz’de, Gazimağusa açıklarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları ve kara suları ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda icra edilecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bir haftada 31 yangın
Bir haftada 31 yangın
  1. Kıbrıs
﻿