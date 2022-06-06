Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, 13-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor

Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı'nda yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla, 13-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Güvenlik Kuvvetleri Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, tatbikat, Girne 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde, Doğu Akdeniz’de, Gazimağusa açıklarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları ve kara suları ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda icra edilecek.