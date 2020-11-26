Senin: "Cemal Özyiğit'in Özersay için sarf ettiği sözler kabul edilemez"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Cemal Özyiğit'ın Kudret Özersay için söyledikleri tarafımızca kabul edilemez” dedi..

Yenal Senin'in paylaşımı şöyle:

"Sayın Cemal Özyiğit'ın Kudret Özersay için söyledikleri tarafımızca kabul edilemez. Yaşanılan süreçte ağzını açmayıp, sineye çekenler bugün hangi sebeple Sn. Özersay'ı kabul edemeyiz diyebilir? Önce topluma bunu açıklasınlar. Ayrıca kendilerini hangi pozisyonda ev sahibi görüp, bize hoşgeldin deme düşüncesi içindedirler cidden merak içindeyim.

Bizlerin duruşu nettir. Kişi- parti ayırt etmeksizin ortada bir yanlış gördüğümüzde buna karşı bir duruş sergiledik ve bundan sonrada sergileyeceğiz. Sözde bunu söyleyenlerin, fiiliyatta hiçbirşey yapmadıktan sonraki konuşmaları sadece talihsiz bir açıklamadır."