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Senin: "Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister"

Senin: "Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister"
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HP Genel Başkanı Yenal Senin, “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Ulusal Birlik Partisi’nin 31 Ekim’de gerçekleştirilen Olağanüstü Kurultayının ertelenmesi kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ‘Cumhuriyet tanımı’ yaptı.

Senin, paylaşımında, “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister” ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR
Ahmet atlar
Ahmet atlar - 3 saat Önce

Siz çokmu cumhuriyeti savunuyorsunuz onun için kim gelirse hükümeti kuruyorsunuz koltug uğruna geçin bunları geç kaldınız başkan

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