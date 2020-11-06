HP Genel Başkanı Yenal Senin, “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Ulusal Birlik Partisi’nin 31 Ekim’de gerçekleştirilen Olağanüstü Kurultayının ertelenmesi kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ‘Cumhuriyet tanımı’ yaptı.

Senin, paylaşımında, “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister” ifadelerini kullandı.