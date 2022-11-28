Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı Murat Şenkul, Katı Atık Transfer İstasyonu’ndaki uygulamanın Girne-Çatalköy İmar Planı’na aykırı olduğunu savundu.

CTP basın bürosundan verilen bilgiye göre, CTP Girne Belediye Başkan adayı Şenkul, Girne Belediyesi tarafından kısa süre önce açılışı yapılan Katı Atık Transfer İstasyonu’ndaki uygulamayı eleştirdi.

Tesisin açıldığını, hizmete girdiğini ancak değişen bir durum olmadığını ifade eden Şenkul, “Hâlâ çöpler yere dökülüp oradan kamyonlara yükleniyor. Eziyeti, pis kokuyu ise çevre halkı çekiyor. Konut bölgesinde böyle bir tesise ne imar planı ne de bizim vicdanımız izin verir. Göreve geldiğimizde buna ‘dur’ diyeceğiz” dedi.

Şenkul, rehabilite edilmesi gereken alanın, pis kokudan geçilmediğini, çevre felaketinin ciddi boyutta olduğunu savundu.