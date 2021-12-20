Sennaroğlu: “Huzur içinde yaşıyor olmamızın mimarı, bu vatan uğruna can veren şehitlerimizdir”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolasıyla mesaj yayınladı.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türkü’nün, Kıbrıs’ta onurlu bir yaşam sürdürme mücadelesinde, önemli bir dönüm noktasını oluşturan, Kıbrıs Türklerini adadan yok etmek isteyen Rumların saldırısı ile başlayan ve 1974 Barış Harekâtı ile son bulan, tarihimizde Kanlı Noel olarak anılan 21 Aralık 1963’ün üzerinden 58 yıl geçmiştir.

Bizler, gelecek nesillere bir barış, huzur adası bırakmak istiyorsak geçmişte yaşanan bu ve benzeri her olayı çok iyi bilmeli ve bunlardan olumlu dersler almalıyız. Bizlere yaşatılan o faşist ve her türlü şovenist saldırılarla benzeri toplumsal trajedilerin adamızda ve tüm dünyada artık son bulmasını dilerim.

Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak amacıyla ada genelinde başlatılan Rum saldırılarına, Türk Mukavemet Teşkilatı çatısı altında dur diyerek, adadaki Türk varlığı korunmuş, bu uğurda birçok can feda edilmiştir.

Bu gün özgürce ve bağımsız yaşadığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde huzur içinde yaşıyor olmamızın mimarı, hiç şüphe yok ki bu vatan uğruna can veren şehitlerimizdir. Bu uğurda canlarını veren şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun”