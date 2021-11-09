Sennaroğlu: “Kıbrıs Türkü Ulu Önder Atatürk’ü asla unutmayacaktır”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Türk halkının, varoluş mücadelesinde kendisine ışık vererek yol gösteren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü asla unutmayacağını vurguladı.

Meclis Başkanı Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini zaferle taçlandıran, bizlere bağımsız ve özgür bir gelecek sunan Ulu Önder Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, şanlı tarihimizdeki övünç kaynağımız olmuşlardır. Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm mazlum halkların emperyalizmle mücadelesine ilham kaynağı olmuştur.

Ulu Önder Atatürk, büyük bir devlet adamı olarak ülke ve dünya şartları istikametinde doğru ve gerçekçi bir vizyon ortaya koymuş olup, modernleşme ve dönüşüm hamlelerini cesaretle gerçekleştirmiştir. Böylece evrensel değerleri benimsemiş, millet egemenliğine dayanan, itibarlı ve güçlü bir devlet, üreten ve geleceğe güvenle bakan bir toplum oluşturulmasını amaçlamıştır. Anavatanımız bu gün, bu yolda ilerlemektedir.

Kıbrıs Türk halkı da Atatürk’ün ilke ve devrimlerini takip etmiş, devletini çağdaş, laik ve demokratik temeller üzerine inşa etmiştir. Kıbrıs Türkü varoluş mücadelesinde kendisine ışık vererek yol gösteren Ulu Önder Atatürk’ü asla unutmayacaktır.

Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. Yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum.”