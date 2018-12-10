Sennaroğlu: " Kırsal kesim belediyeleri 2019 yılında tamamen bitecektir"

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kırsal kesim belediyelerinin 2019 yılında tamamen biteceğini savundu. Sennaroğlu şunları yazdı:

"Değerli kamuoyu,

Yaklaşık 4 yıl+ 5 ay gününde maaş ödemek için kırkı kırka bölercesine çalışma yapan ,borç batağında almış olduğum belediyenin tekerleğin dönmesi için kendi şirketimden 4 yıl boyunca 400.000 tl yakın belediyeye katkı yapan(muhasebe müdürlerinin bilgisinde) bir kişi olarak haziran ayından itibaren devlet katkısından belediyemize verilen aylık Devlet Katkıları hiçbir ek borçlanma yapmadan 100.000 tl”lerden 23.000 tl düşmüştür.(resimde görülüyor)

Sebepleri;

1-Başta su dairesinin(DSİ) 65.000 tl civarında suya kesmiş olduğu Tutar bizim kullandığımız tutar değildir yapmış olduğumuz yazılı uyaranlara rağmen 6 aydaki zararımız 200.000 tl civarındadır .

(Sayaçlarımızın tümü elektronik sayaçtır)

2-Gelir vergisi olarak kesilen tutarlarda ciddi artış sağlanmış ve devlet katkısından resimde de görüldüğü üzere otomatik kesilmektedir.

3-Kırsal Beldiye olarak bir destek görememekle beraber,yan belediyeler devletin ortak gelirlerinin tümünü alırken biz sadece Bakmakla ve maaş nasıl öderiz diye her ay nasıl para buluruz peşimde koşuyor Hükümet kurumlarıda bunu seyirci kalınıp Kırsal Belediyelerinin batmasını beklemektedirler.

4- 4 yıllık Belediye Başkanlığı döneminde toplamda 10 adet inşaat izni vermeyen bir Belediye olarak,kırsal belediyelere ek destek ve sürdürülebilirlik için sessiz kalan hükümet kurumları..

5-Kırsal Beldiye oluşumuz ve %70 insanımız tarım ve hayvancılıkla uğraş vermesi dolayısı ve yıllarca yaşanan kuraklıklar dolayısı İle insanlarımızın Belediye olan 2.000.000 tl alınmayan borçları..

Yazacak,söylenecek çok şey var..

ANCAK şunu söyleyebilirim ki bu anlayış ve idarelerle Kırsal Kesim beldiyeleri 2019 yılında tamamen bitecektir.

Bizlerin şu an itibariyle çalışana bu ayki maaşları geç ödemek zorunda kaldığımız koşulları açıkladık ve durumu anlattık.(ve 15.30 da tüm personelle toplantı yapacağım.)

Allah’a şükür çalışana geriye dönük bir maaş borcumuz yok Ancak bu sistemin Sürdürülebirliği için acil önlem alınması Kaçınılmazdır ..

Biz elimizden gelen özveri ve çalışmayı yapıyor ve yapacağız..

Ve üzerimize düşen Gereken adımları atacağız ..

Ama bu yetmez ..!

Çalışanın hak eylemini selamlıyor

Hükümeti Kırsal Beldiyeler için göreve davet ediyorum ..!"