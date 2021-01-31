Şiddetli fırtınada hayvanlar da telef oldu

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, dün akşamki doğal afetten dolayı birçok bölgedeki çiftliklerde de büyük zararlar oluştuğunu ve birçok hayvanın telef olduğunu açıkladı.

Naimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bilgisine gelen hasarlarla ilgili bilgi verdi.

Kumyalı köyünde birlik yönetim kurulu üyesi Cahit Keskinel’e ait 10 küçükbaş hayvanın telef olduğunu ve ağılında büyük zarar oluştuğunu kaydeden Mustafa Naimoğulları, Gaziköy’de Salih Çobanosman’a ait 3 koyun ve 3 kuzunun telef olduğunu; Doğan Küçükoğlu’na ait 7 büyükbaş hayvanın elektrik tellerinin kopmasından dolayı elektrik akımına maruz kalarak telef olduğunu bildirdi.

Ayrıca Mormenekşe ve Yeniboğaziçi köylerindeki ağıllarda da çok ciddi zararlar olduğu kaydeden Naimoğulları, Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından bütün bölgelerdeki zararların incelenerek raporlar tutulduğunu belirtti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Birlik olarak tüm üreticilerimize ve zarar gören halkımıza geçmiş olsun der, her türlü yardım konusunda gerekenin yapılacağını bildiririz” dedi.