Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 14 kişi hakkında işlem yapıldı

Polisin dün gece sokağa çıkma yasağı kapsamında ülke genelinde yaptığı denetimler sonucu 14 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.Polis Basın Bülteni’ne göre bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.