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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 14 kişi hakkında işlem yapıldı
Kıbrıs
26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:19
Kıbrıs Genç Tv
Polisin dün gece sokağa çıkma yasağı kapsamında ülke genelinde yaptığı denetimler sonucu 14 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Polis Basın Bülteni’ne göre bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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