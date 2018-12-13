Sol Hareket 2019 bütçesinde sağlık, eğitim ve turizme ayrılan payı eleştirdi

Sol Hareket, önceki bütçeler gibi adaletsiz ve dengesiz olduğunu belirttiği 2019 bütçesinde sağlık, eğitim ve turizme ayrılan payın yetersiz kalmasını eleştirdi.



Sol Hareket’ten Bülent Ufuk Bulli imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, toplam istihdam içerisinde yerinin yüzde 17 olmasına rağmen bütçenin neredeyse yüzde 85’inin kamu harcamaları ve cari giderlerine ayrıldığı kaydedildi.



Bulli, 2019 bütçesinin adaletsiz ve dengesiz olduğunu, “kamudaki partizanlığa dayalı statükoyu muhafaza etmeye ve sermaye çevrelerine hizmet etmeye yönelik hazırlandığını” iddia etti.



Bütçede sağlık, eğitim ve turizme ayrılan payın komik olduğunu savunan Bulli, siyasilerin ayrıcalıklarının ise daha da şişirildiğini öne sürdü.



Bulli, bütçenin halkın olduğunu ve adil dağıtılması gerektiğini kaydetti