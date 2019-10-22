Sol Hareketten çağrı

Sol Hareket, federal çözümden yana olanlara, “Cumhurbaşkanlığı seçimi için ortak program ve aday etrafında bütünleşme” çağrısı yaptı.

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, federal çözüm yanlılarının seçim değil çözüm odaklı hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Korkmazhan, “Çözüm karşıtları statükoyu koruma adına her yolu mubah sayıyor. Guterres’in yeni çabasını daha başlamadan boğmak isteyenlere karşı federal çözüm yanlılarının birlikteliğine, toplumun çözüm iradesinin kararlı ve tutarlı şekilde temsiliyetine hiç olmadığı kadar ihtiyaç var” dedi.

Abdullah Korkmazhan, son dönemde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yapılanların, olası yeni bir müzakere ve çözüm sürecini berhava etme ve Kıbrıslı Türk toplumunun çözüm yanlısı iradesini sindirme amacı taşıdığını da ifade etti.