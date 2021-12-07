Son 24 saatte 3 can kaybı...İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları

Son 24 saatte 3 can kaybı...İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. İşte Bakanlık açıklaması:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.411 olup, 287'si yerel 324  pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 240 kişi taburcu edilmiştir. 

37 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 287 kişi ise yerel vakadır. 

115 kişi Lefkoşa, 72 kişi Girne, 68 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

7 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.411   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 324  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 37 

Yerel Vaka Sayısı: 287    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 240  

Bugün Kaybedilen Hasta: 3 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.256.869 

Toplam Vaka Sayısı: 30.791   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.573 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3069 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2970 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 113 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7261 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 526  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 717 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7065 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 92.796

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2021, 20:02
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