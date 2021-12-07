Son 24 saatte 3 can kaybı...İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. İşte Bakanlık açıklaması:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.411 olup, 287'si yerel 324 pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 240 kişi taburcu edilmiştir.
37 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 287 kişi ise yerel vakadır.
115 kişi Lefkoşa, 72 kişi Girne, 68 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
7 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.411
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 324
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 37
Yerel Vaka Sayısı: 287
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 240
Bugün Kaybedilen Hasta: 3
Toplam Vaka Sayısı: 30.791
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.573
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3069
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2970
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 113
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7261
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 526
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 717
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7065
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 92.796Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2021, 20:02