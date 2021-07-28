Son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.486 olup, 141'i yerel 163 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 135 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 141 kişi ise yerel vakadır.
44 kişi Lefkoşa, 61 kişi Girne, 23 kişi Gazimağusa, 10 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-2 / Alayköy-3/ Yılmazköy-6/ Göçmenköy-3/ Taşkınköy-1/ K.kaymaklı-4/ Gönyeli-11/ Kızılbaş-2/ Cihangir-2/ Değirmenlik-3/ Yenikent-3/ Surlariçi-1/ Marmara-1/ Haspolat-2
Girne
Girne Merkez-31 / Çamlıbel-1/ Dikmen-5/ Çatalköy-3/ Yukarı Girne-2/ Zeytinlik-2/ Lapta-3/ Ozanköy-1/ Alsancak-5/ Karakum-2/ Kaşgar-1/ Ozanköy-1/ Karaman-1/ Sadrazam Köyü-1/ Karaoğlanoğlu-2
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-5 / Yeniboğaziçi-3/ Baykal-2/ Vadili-2/ Maraş-1/ Dumlupınar-1/ Karakol-1 / Geçitkale-1/ Mormenekşe-1/ Sakarya-1/ Gülseren-1/ Pile-4
İskele
İskele Merkez-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2 / Akçay-3 / Kalkanlı-1/ Şahinler-2 / Yukarı Bostancı-1 Serhatköy-1
Lefke
Lefke Merkez-2
28 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.486
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 163
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21
Yerel Vaka Sayısı: 141
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 135
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.893.213
Toplam Vaka Sayısı: 11.206
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9486
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1680
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1222
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 375
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5075
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 261
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 196
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1859
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 30.263