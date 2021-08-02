Son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. Açıklama şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.402 olup, 80'i yerel 94 pozitif vakaya rastlanmış, 236 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 80 kişi ise yerel vakadır. 

25 kişi Lefkoşa, 37 kişi Girne, 13  kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. "

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 6/ Yenikent-1/ Gönyeli-2 / Sanayi Bölgesi-1/ Surlariçi-2/ Alayköy-1/ Hamitköy-3/ Kalavaç-2/ Taşkınköy-1/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-5 


Girne 

Girne Merkez-19 / Lapta-1/ Esentepe-1/ Ozanköy-2 / Aşağı Girne-1/ Dikmen-2 / Edremit-1/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-6 / Çatalköy-2/ Boğazköy-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-4/ Ulukışla-1/ Maraş-2/ Güvercinlik-1/ Mormenekşe-1/ Yeniboğaziçi-2/ Sakarya-1/ Vadili-1 

İskele 
İskele Merkez-3 / Ardahan-1 

Güzelyurt 

Güneşköy-1 

2 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.402   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 94 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

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Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10 

Yerel Vaka Sayısı: 80   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 236 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.987.338 

Toplam Vaka Sayısı: 11.755 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.230 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1485       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1308 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 96 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5550   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 551 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 457 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2355 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 31.670

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2021, 18:55
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