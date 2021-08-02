Son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. Açıklama şöyle:
"Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.402 olup, 80'i yerel 94 pozitif vakaya rastlanmış, 236 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 80 kişi ise yerel vakadır.
25 kişi Lefkoşa, 37 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. "
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez- 6/ Yenikent-1/ Gönyeli-2 / Sanayi Bölgesi-1/ Surlariçi-2/ Alayköy-1/ Hamitköy-3/ Kalavaç-2/ Taşkınköy-1/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-5
Girne
Girne Merkez-19 / Lapta-1/ Esentepe-1/ Ozanköy-2 / Aşağı Girne-1/ Dikmen-2 / Edremit-1/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-6 / Çatalköy-2/ Boğazköy-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-4/ Ulukışla-1/ Maraş-2/ Güvercinlik-1/ Mormenekşe-1/ Yeniboğaziçi-2/ Sakarya-1/ Vadili-1
İskele
İskele Merkez-3 / Ardahan-1
Güzelyurt
Güneşköy-1
2 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.402
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 94
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Yerel Vaka Sayısı: 80
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 236
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.987.338
Toplam Vaka Sayısı: 11.755
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.230
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1485
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1308
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 96
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5550
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 551
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 457
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2355
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 31.670Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2021, 18:55