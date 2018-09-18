SONBAHAR PATATES EKİMİ YAPILAN ARAZİLERİN 9 EKİM’E KADAR BEYAN EDİLMESİ GEREKİYOR

SONBAHAR PATATES EKİMİ YAPILAN ARAZİLERİN 9 EKİM’E KADAR BEYAN EDİLMESİ GEREKİYOR

Genel Tarım Sigortası Fonu, ağustos ayı içerisinde, sonbahar patates ekimi yapılan arazilerin, Genel Tarım Sigortası Fonu’na 9 Ekim tarihine kadar beyan edilmesi gerektiğini duyurdu. 
Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman tarafından yapılan açıklamada, Patates Başvuru Formları’nın Genel Tarım Sigortası Fonu ve Tarım Daireleri’nden temin edilebileceği kaydedildi. 
Patates beyanı yapılan başvuru formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’nda “Teslim Alma Fişi ” karşılığında alınacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 11:39
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