SOS Çocuk Köyleri 72.yaşını kutluyor

Aileleriyle yaşamaları mümkün olamayan çocuklara aile odaklı bakım veren ve çocuklar için çalışmalar yürüten SOS Çocukköyleri 72 yaşında…

Dünyanın en büyük, bağımsız, kâr amacı gütmeyen sosyal gelişim organizasyonlarından biri olarak 135 ülkede 1949 yılından beri faaliyet gösteren SOS Çocukköyleri, çocuklara aile odaklı bakım vermek yanında önleyici çalışmalarıyla çocukların ailelerinden kopmalarını engellemeye de çalışıyor ve çocuk hakları savunuculuğu çalışmaları yürütüyor.

SOS Çocukköyü Derneği, SOS Çocukköyleri'nin kurucusu Hermann Gmeiner'in doğum yıl dönümünü anmak için 23 Haziran'da her yıl dünyanın dört bir yanında SOS Günü’nün kutlandığını belirterek KKTC’de düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

SOS Çocukköyü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çocukköyü’nde ve Gençlik Evi’nde yaşayan ve kuruma bağlı olarak bakım ve destek gören çocuklar ile gençler İskele bölgesinde tam gün geziye gidecek. Çocuklar ve gençler, sahilde düzenlenecek çeşitli aktivitelere katılarak, SOS Günü dolayısıyla anneleri, teyzeleri, danışmanları, eğitmenleri ve çalışanlar ile eğlenceli bir gün geçirebilecek.

SOS Çocukköyü Derneği'nin geliştirdiği, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü tarafından desteklenen proje hayata geçiriliyor. Ülkedeki köy kadın kursu öğretmen ve kursiyerlerinin ürettiği el emeği Amigurumi Bebekler SOS Çocukköyü Derneği yararına satılmaya başlıyor. Bu amaçla 24 Haziran günü Milli Eğitim Bakanlığı ve SOS Çocukköyü Derneği’nin bu yöndeki iş birliğini sürekli kılacak bir protokol imzalanıyor.

Öte yandan, SOS Günü dolayısıyla SOS Çocukköyü Derneği uzmanlarından Fatma Amcaoğlu, Rüstem Kitabevi’nde düzenlenen “Sivil Toplum Konuşmaları”na katılarak uluslararası bir serüvende SOS Çocukköyü Derneği’nin gelişimini anlatacak. Etkinlik, 25 Haziran Cuma akşamı saat 18.00’de Rüstem Kitabevi bahçesinde başlayacak ve ayrıca Rüstem Kitabevi ile SOS Çocukköyü Derneği resmi instagram hesaplarından canlı yayınlanacak.

ULUSLARARASI BİR SEVGİ YOLCULUĞU...

Amerika’da 22, Afrika’da 47, Avrupa’da 35, Asya ve Okyanusya’da 31 ülkede bulunan 491 SOS Çocukköyü’nde 73.000’den fazla çocuk ve genç yaşıyor.

174 binden fazla çocuk ve genç, kurucu başkan Hermann Gmeiner okullarında, kreşlerinde ve eğitim amaçlı kurulan merkezlerden yararlanıyor. Bunun yanında SOS Çocukköyleri risk altındaki ailelere çocuklarından kopmamaları için sosyal destek, malzeme ve psikolojik destek sağlıyor.



SOS Çocukköyleri çocukların aileleri ile yaşaması mümkün olmadığında, çocuklara sevgi dolu ve destekleyici alternatif bakım sağlamak için devletlerle işbirliği yapıyor ve toplumdan aldığı desteklerle bulunduğu ülkelerde bakım, destek, eğitim ve savunuculuk alanlarında çalışmalar yürütüyor.