Sözcü, Başsavcılık'tan alınan görüşleri kamuoyu ile paylaştı

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Başbakanlık makamına vekaleten birisini atamamış olmasına ilişkin eleştirilerle ilgili olarak KKTC Başsavcılığından Başbakanlık görevinden ayrılmadan önce şifahi bilahare ise yazılı görüş alındığını duyurdu.

Doğruyol,alınan görüşlerde Cumhurbaşkanlığı görevinin başladığı günkü tarih olan 23 Ekim 2020’de Tatar'ın Başbakanlık ve milletvekilliği sıfatlarının sona erdiğini, dolayısıyla vekaleten birisini atamış olsaydı bu vekaletin de aynı gün sona ermiş olacağını bildirildiğini belirtti.

Açıklamada Başsavcılıktan alınan yazılı görüş metni de basın ile paylaşıldı.