SPOT 30. kuruluş yılını kutladı

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti (SPOT) 30. yılını kutladı.

SPOT’tan verilen bilgiye göre, 30. kuruluş yıl dönümü kutlama kokteylinde, özellikle ülkede kaplumbağaları koruma çalışmalarını başlattıkları günden bugüne kendilerine destek olan doğa severlere plaket takdim edildi, ayrıca aralarından ayrılan destekçiler için saygı duruşunda bulunuldu.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ABD Büyükelçisi Judith Garber ve BM Genel Sekreter Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın da katıldığı belirtilen açıklamada, SPOT hakkında da bilgiler verildi.

Cemiyetin, ülkede, kaplumbağa koruma faaliyetlerini başlatan kuruluş olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“30 senedir aynı heves, aynı istikrar, ilerici görüş ve güncel çalışmalarla yerel ve uluslararası işbirlikleri ile çalışmalarına devam etmektedir. Her sene dünyanın dört bir yanından yüz yirmiden fazla gönüllü ile koruma çalışmalarını yürütmektedir. Bu sayede sadece halkımızı bilinçlendirmiyor, aynı zamanda ülkemizi ve ülkemizde yapılan koruma çalışmalarını da dünyaya tanıtıyoruz.

30 senede binlerce kişi bu çalışmalar emek verdi. Öncelikle tüm gönüllülerimize ve destekçilerimize teşekkürü bir borç biliriz. Özellikle kurulduğu günden bu güne çalışmalarımızı işbirliği içerisinde yürüttüğümüz Çevre Koruma Dairesi’ne, özellikle balıkçılık konusundaki çalışmalarımda bizlerden desteğini esirgemeyen Hayvancılık Dairesi’ne ve çalışmalarımıza gösterdikleri ilgi ve alaka için Veteriner Dairesi’ne çok teşekkür ederiz.”