Stewart ve heyeti Halkın Partisi’ni ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki Misyon Şefi Colin Stewart ve heyeti Halkın Partisi’ni (HP) ziyaret etti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede HP Genel Başkanı Kudret Özersay’a, Genel Sekreter Ahmet Tokatlıoğlu, Girne Milletvekili Jale Refik Rogers ve Genel Başkan Danışmanı Serhat Kotak eşlik etti.

Görüşmede, Kıbrıs sorunu ve iki taraf arasındaki ilişkilerle bağlantılı konular ve Doğu Akdeniz’de olası iş birliği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022, 16:09