Sucuoğlu, 3 Aralık “Uluslararası Engelliler Günü” nedeniyle mesaj yayınladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Engelliler Günü’nün toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalık arttırmayı amaçlayan önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu, engellilerin yaşadıkları sorunların, yalnızca engellileri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren, teşhisten iyileştirmeye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar genel bir anlayışla ele alınması gereken toplumsal bir sorun olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, 3 Aralık “Uluslararası Engelliler Günü” nedeniyle yayımladığı mesajda, özel gereksinimli kişilerin yaşamın her alanında tam ve bağımsız kişiler olarak katılımını sağlamanın, onlar için gerekli her türlü fırsat eşitliğini sağlamanın ve bu hedefe ulaşacakları kurumsal yapılar oluşturmanın sosyal devlet olarak en öncelikli görevleri olduğunu söyledi.

Özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama uyumunda en etkili araçlardan biri ve belki de en önemlisinin mesleki eğitim ve rehabilitasyon olduğunu ifade eden Sucuoğlu, özel gereksinimli bireylerin toplum içerisinde güçlendirilmesi, iyileştirilmesi ve daha aktif bir yaşam sürmesinin, destek sürecinin bir bütün olarak başarıya ulaştırılmasına bağlı olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu mesajına şöyle devam etti:

“Bu bağlamda Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi 3 farklı bölgede (Girne, G.Mağusa ve Güneşköy) 18 yaş üstü eğitilebilir özel gereksinimli bireylerin hizmet aldığı 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezleri ile hizmet vermektedir. Bu merkezlerde 82 eğitilebilir özel gereksinimli genç hizmet almaktadır. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesinden Engelli Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında Kasım 2019 ayı itibarı ile 4831 engelli kişi nakdi destek almaktadır. Toplumumuzda özel ihtiyaçlı kişilerin eğitim, sağlık, meslek edinme, psikolojik ve sosyal destek gibi sorunların çözümü için mücadele veren sivil toplum örgütleri ile birlik ve dayanışma içerisinde sorunlara çözüm üreten onların hak ettikleri en üst hizmeti götürmeyi misyon edinmiş olan Bakanlığımız, onların önündeki tüm engelleri kaldırmak için çabalarını sürdürecektir. Bu amaçla hizmet verdiğimiz 18 Yaş Üstü merkezlerimizde gençlerimize vereceğimiz destek programları ile onları sosyal hayatın içerisinde daha aktif, daha üretken, daha bağımsız durmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz. Bundan sonraki hedefimiz gençlerimizi kendi beceri ve kendi kapasiteleri oranında eğitim desteği vererek onları istihdama yönelterek üretken bir birey olarak toplumda yer almalarını sağlamaktır. Bu bağlamda Çalışma Dairemizden de nakdi yardım alan engellilerimizin de Bakanlığımız altındaki yeni düzenleme ile istihdamlarının sağlanması halinde çeşitli teşviklerle gelirlerinin üst noktaya taşınmasını sağlamış bulunuyoruz. Engelli vatandaşlarımız, önlerindeki hukuki, sosyal ve fiziki engeller kaldırıldığında, kendilerine güvenilip fırsat verildiğinde; sanattan spora, girişimcilikten üretime kadar her alanda gurur verici başarılara imza atabilmektedirler. Bu da engelli bireylere dönük fırsat eşitliğinin önemini bir kez daha arttırmaktadır. Engellilerimizin dışlanmadan, ötekileştirilmeden hayatın her alanına katılması, yalnızca devletin değil toplum olarak hepimizin ortak görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; engellilerimizin yalnızca bir gün değil her zaman yanlarında olduğumuzu belirterek; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm engellilerimizi ve ailelerini sevgi ile kucaklarım."