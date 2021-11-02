Sucuoğlu'nun partilerle temasları

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, bu akşam veya en geç yarın sabah hem kurulacak hükümet modelinin, hem de seçim tarihinin aşağı yukarı netleşeceğini belirtti.

Sucuoğlu, UBP Meclis Grubu’nu yarın toplantıya çağırdığını ancak bu akşam saat 20.30 gibi, partilerle gerçekleştireceği görüşmeler sonrasında kendi içlerinde bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma görevini aldıktan sonra partilere başlattığı ziyaretler çerçevesinde Halkın Partisi’ni ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Sucuoğlu ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay, görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Sucuoğlu’nu kurultayda aldığı başarıdan dolayı kutladıklarını belirtti.

Verimli geçen toplantıda, kısa süre içinde bir seçim hükümeti kurulması konusunda görüş birliğine varıldığını söyleyen Özersay, kurultay sonrasında kamuoyunda konuşulan farklı hükümet modellerinin bugünkü toplantıda ele alınıp, değerlendirildiğini kaydetti.

Özersay, bazılarında HP’nin yer aldığı tüm hükümet modellerinin toplantıda değerlendirildiğini ve HP’nin, kurulacak seçim hükümetinin toplumsal mutabakat hükümeti olmasını önerdiğini belirtti.

Geniş tabanlı yani mecliste temsil edilen partilerin çoğunluğunun oluşturacağı geniş tabanlı bir hükümet modelinden yana olduklarını ve bunu önerdiklerini vurgulayan Özersay, “Murat ettiğimiz şey, memleketin bir an önce erken seçime gitmesi ve politik iradenin yenilenmesidir” dedi.

Özersay, erken seçim tarihi belirlenirken, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) da gerekli hazırlığı yapabileceği zamanın da göz önünde bulundurulması gereğine işaret ederek, sağlıklı zeminde seçime gidilmesinin önemine vurgu yaptı.

SUCUOĞLU

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, HP ile başlattıkları görüşmeleri partilerle görüşmelerini bugün tamamlayacaklarını belirtti.

Bugün yapacakları ziyaretler sonunda belirli bir şekillenme olacağına inandığını kaydeden Sucuoğlu, görüşmeleri tamamladıktan sonra bu akşam veya en geç yarın sabah bazı şeylerin netleşeceğini söyledi.

Sucuoğlu, “Hem kurulacak hükümet modeli, hem de seçim tarihi aşağı yukarı netleşir diye düşünüyoruz. Bunların netleşmesinin ardından pazartesi mecliste gereken adımların atılabileceğine inanıyoruz” dedi.



UBP Meclis Grubu’nu yarın toplantıya çağırdığını ancak bu akşam saat 20.30 gibi, tüm partilerle gerçekleştireceği görüşmeler sonrasında kendi içlerinde bir değerlendirme yapacaklarını belirtti.“ERKEN SEÇİM HÜKÜMETİ KONUSUNDA HEM FİKİRİZ"Faiz Sucuoğlu, alternatif hükümet modelleri görüştükleri HP ile bir erken seçim hükümeti kurulması konusunda hem fikir olduklarını söyledi.Sucuoğlu, bir süredir nisap sorunu yaşanan meclisin toplanamadığına işaret ederek, hızlı bir şekilde erken seçim kararı almak gerektiğini belirtti.Faiz Sucuoğlu, seçim kararının ardından seçim yasakları başlayacağından mecliste bekleyen yasa tasarılarının hızlıca geçirilmesi konusunda da HP ile bir fikir birliğine vardıklarını kaydetti. Sucuoğlu, “Memleketin vakit kaybetmeye zamanı yok” dedi.Sucuoğlu, bir soru üzerine, teknokrat hükümetine de sıcak bakmadıklarını söyledi.

UBP, TDP’Yİ ZİYARET ETTİ

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birliği Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Halkın Partisi’nin (HP) ardından Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) ziyaret etti.

Sucuoğlu’nun TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile görüşmesi 17.00 sıralarında başladı.

Görüşmede, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, UBP Milletvekilleri Nazım Çavuşoğlu, Kutlu Evren, Sunat Atun, İzlem Gürçağ ile TDP Milletvekili Zeki Çeler, TDP MYK üyeleri Doğa Yalçın ve Evrim Benzetsel yer aldı.

UBP, DP’Yİ ZİYARET ETTİ

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hükümeti kurma görevini aldıktan sonra bugün başlattığı görüşmeler çerçevesinde Demokrat Parti’yi (DP) ziyaret etti.

Sucuoğlu ve beraberindeki heyetin DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile yaptığı görüşme saat 18.00 sıralarında başladı.

Görüşmede UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Milletvekilleri Nazım Çavuşoğlu, Kutlu Evren, Sunat Atun, İzlem Gürçağ ile TDP Milletvekili Zeki Çeler, DP Milletvekili Koral Çağman, DP MYK üyeleri Hayri Orçam, Hasan Tosunoğlu ve Ali Tunçtaşlı yer aldı.

SUCUOĞLU, CTP’Yİ ZİYARET ETTİ

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) ziyaret etti.

Sucuoğlu’nun, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüşmesi saat 18.45’te başladı.

CTP Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, UBP Milletvekilleri Nazım Çavuşoğlu, Kutlu Evren, Sunat Atun, İzlem Gürçağ ile CTP Milletvekilleri Fikri Toros, Sıla Usar İncirli, Asım Akansoy ve MYK üyesi Çiçek Göçkün Bayramoğlu yer alıyor.

Sucuoğlu CTP’den önce HP, TDP ve DP’yi ziyaret etti.