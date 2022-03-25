Sucuoğlu Türkiye Muharip Gaziler Derneği Heyetini kabul etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bugün 38 Mersinli Kıbrıs Gazisini kabul etti; “Belki iki ayrı devletiz ama tek milletiz” dedi.

Başbakan Sucuoğlu kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin kurulmasının, Kıbrıs Türkü’nün onlarca yıl yaptığı mücadelenin 1974 Mutlu Barış Harekatıyla taçlandırılmasında gazilerin oynadığı role işaret etti.

KKTC’de bir cumhuriyet sahibi olunması, özgür ve güvenli şekilde yaşanmasında gazilerin büyük katkısı olduğunu anlatan Sucuoğlu, gazilere teşekkür etti.

“BELKİ İKİ AYRI DEVLETİZ AMA TEK MİLLETİZ”

“Belki iki ayrı devletiz ama tek milletiz, dolayısıyla ırkımızla, dilimizle, dinimizle birlikteyiz, ortak bir kaderimiz var, ortak bir geleceğimiz var” diyen Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Hasbelkader biz Kıbrıs’ta doğmuşuz siz Anadolu’da doğmuşsunuz. Ama tarih boyunca Kıbrıs’tan Anadolu’ya Anadolu’dan Kıbrıs’a sürekli göç hareketleri yaşanmıştır ve yaşanmaya devam ediyor.”

Kıbrıslı Türklerin zamanında Anadolu’dan gelip adaya yerleşen Anadolu Türkleri olduğunu dile getiren Sucuoğlu “Biz kendimizi Kıbrıs Türkü olarak ayrı gayri görmüyoruz” ifadelerini kullandı, “Dil aynı, din aynı, ezan sesi aynı” dedi.

Sözlerine “Sizlerin bizlere ziyaretleri bizlere hep güç vermiştir. İnşallah bu birliktelik bu bütünlük hep artarak devam eder” şeklinde devam eden Sucuoğlu, Kıbrıs sorunu konusunda ise şunları kaydetti:

“Biz biliyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, egemen, eşit, iki devlet dediğimiz, federasyonu tartışmayan ve KKTC’nin tanınması ve KKTC ile devamı savunan bir hükümet ve partiyiz, bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımıza büyük destek veriyoruz”

Şu anda stratejik olarak KKTC’nin değerinin her geçen gün arttığını ve bu süreçte Türkiye’nin KKTC’nin arkasında olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Kıbrıs Türkünün belki en büyük şansı, hiçbir karşılık beklemeden her konuda destek veren 85 milyonluk anavatanı. Bu bizim için en büyük güç kaynağı” dedi.

“İLİŞKİLER EN ÜST DÜZEYDE DEVAM EDECEK”

İki ülkenin ilişkilerinin en üst düzeyde devam edeceğine vurgu yapan Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin attığı devasa adımlarla sadece Ortadoğu’da değil dünyada bir güç haline geldiğini dile getirdi, bu sayede Doğu Akdeniz’deki Türk görüşü ve politikası anlamında olumlu etki yaşandığını belirtti.

“Son dönemde Rusya Ukrayna savaşında, Türkiye’nin gücünün hangi boyutta olduğunu AB de dahil olmak üzere tüm ülkeler görüyor ve yaşıyor” diyen Sucuoğlu “Türkiye’nin başarısı bizi fazlasıyla mutlu eder” dedi; iki ülkenin ortak bir kader paylaştığına işaret etti.

Heyeti temsilen konuşan Mersin Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Murat Yakar da, adada olmaktan büyük onur duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından hediye takdimi yapıldı.