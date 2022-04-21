Sucuoğlu: “UBP’siz hükümet formülü yok. En hızlı şekilde hükümeti kurma konusunda kararlıyız”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birik Partisi (UBP) olmadan bir hükümet formülü bulunmadığını ve en hızlı şekilde yeni hükümeti kurma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) akşam saatlerinde Lefkoşa’daki Genel Merkez binasında yaptığı toplantının ardından açıklama yapan Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bugün öğleden sonra hükümetin istifasını kabul etmesinin ardından bir değerlendirme yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yarın parti liderleri ve yetkilileriyle görüşme yapıp ardından da görevlendirme yapabileceğini kaydeden Sucuoğlu, yarın saat 15.00’te de Parti Meclisi’ni toplayacaklarını aktardı.

Sucuoğlu, “Gördüğüm kadarıyla bazı partiler tarafından içinden geçtiğimiz ekonomik sorunlarla ilgili bu dönemde geniş tabanlı hükümetler düşünülüyor. Tabii bunlar tartışılmaya değer. Görevi aldıktan sonra altı dolu önerilerin görüşülebileceği yünündedir düşüncemiz. Ama şu da bir gerçek, çok hızlı bir şekilde, gecikmeden, hükümetin kurulması gerekmektedir. Ülkenin zaman kaybetmeye tahammülü yoktur. Üzerinde görüş birliğine vardığımız noktalardan bir tanesi de çok süratli şekilde yeni hükümetin kurulmasıdır. Bu yönde çalışmalarımız yarından itibaren başlayacakır” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, koalisyon ortakları Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile bugün öğle saatlerinde biraraya gelerek görüştüklerini de bildirdi.

UBP’siz hiçbir hükümet formlü olmadığını vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, partisinin bu zor dönemde yine bu görevi üstleneceğini, diğer tüm partilerle yine görüşeceklerini ve birlikte ellerini taşın altına koyma kararlılığı varsa bunları değerlendirebileceklerini anlattı.

Önümüzdeki süreçte hem görşmeleri yürütme hem de hükümeti kurma konusunda destek kararı alan MYK’ya teşekkür eden Sucuoğlu, Parti Meclisi’nde de yarın bu konuları ele alacaklarını ifade etti.

Sucuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“UBP, yarın veya öbür gün verilecek olan görevin gereğini yapmaya, ama hızlı şekilde yapmaya kararlıdır. Çünkü ekonomi bekleyemez, enerji sıkıntısı bekleyemez. Bunun için de yetkili, güven oyu almış bir hükümetin olması gerekir”

Maliye Bakanı Sunat Atun’un disipline verilmesinin konuşulup konuşulmadığıyla ilgili bir soruya ise Sucuoğlu, “Şu anda bir hükümet krizi var. Bunlar disiplin kurulu ve tüzük gereği önümüzdeki günlerin konusu olacaktır. Ama şu anda bugünün konusu değil. Şu anda hükümetin yaşadığı krizi ortadan kaldırmaktır hedef” yanıtını verdi.

Sucuoğlu, elektrik fiyatları ve alkol fiyatlarıyla ilgili konuların en az kendileri kadar koalisyon ortaklarında da rahatsızlık yarattığını, aldıkları kararları ortak aldıklarını ve birlikte Cumhurbaşkanı’na gittiklerini belirtti.

“Elektrik faturları ve alkollü içki fiyatlarıyla ilgili bugüne dek bir gelişme yaşanmadığının kaydedilmesi ve önümüzdeki günlerde bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağının sorulması üzerine ise Sucuoğlu, “Eğer dün Cumhurbaşkanı veridğimiz birinci zarf konusunda adım atabilseydi ve (Maliye Bakanını) görevden alabilseydi bugün başka bir arkadaşımızı atayıp sıkıntıları çözebilecektik” yanıtını verdi.