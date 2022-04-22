Sucuoğlu’nun en erken zamanda yeni kabineyi onaya sunması temennisininde bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma görevini Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Başkanı Faiz Sucuoğlu’na vermesinin ardından basına açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Yapılan değerlendirmeler ve konuşmalar neticesinde, hükümeti kurabilecek tek kişinin Başbakan, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu olduğu kanaatine ulaştım” dedi.

Kamuoyunun tüm partilerin görüşlerini bildiğine işaret eden Tatar, Sucuoğlu’nun en erken zamanda yeni kabineyi onaya sunması temennisini dile getirdi.

“MASKARALIK KELİMESİNİ KINIYORUM”

Bu sabah CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kullandığı “maskaralık” ifadesini kınayan Tatar, “Burada devlet yönetiyoruz. Belki bazı sıkıntılar olabilir. Çünkü neticede büyük bir kriz vardır. Dünyanın hali belli. Burada da belirli sıkıntılar yaşamaktayız. Önemli olan süreci elimizden geldiğince iyi yönetebilmektir. Ülkemize umut verebilmektir” dedi.

Türkiye ile imzalanan protokole işaret eden Tatar, “Cumhurbaşkanı olarak temennim en erken zamanda bütün bu önemli meselelere odaklanabilmektir” dedi.

Tatar, “Sorumluluklarımız büyüktür, içinde bulunduğumuz koşulları yönetmek de o kadar kolay değil” ifadelerini kullandı.

“AYNI PARTİDE OLSANIZ DAHİ ZAMAN ZAMAN GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLABİLİR”

“Siyaset insanlarla yapılır” diyen Tatar, “Aynı partide olsanız dahi zaman zaman görüş ayrılıkları olabiliyor” şeklinde konuştu.

Tatar özellikle böyle önemli dönemlerde ve sıkıntılarda bir takım arzu edilmeyen olayların yaşanabileceğini söyledi.

“SİYASİ AHLAKIMA UYGUN DEĞİL…”

“Yapılan değerlendirmeler ve konuşmalar neticesinde, hükümeti kurabilecek tek kişinin Başbakan, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu olduğu kanaatine ulaştım” diyen Tatar, Erhürman’ın “siz görevi bana verdikten sonra Faiz Sucuoğlu’na vermeyeceğinize dair bir beyanatta bulunursanız görevi alırım. Hükümet kuramazsam da memleketi seçime götürürüm” dediğini belirterek “Bu benim siyasi ahlakıma uygun değil. Anayasaya da aykırı” dedi.

Şu anda yeni hükümet kurulana kadar mevcut kabinenin görevine devem ettiğini dile getiren Tatar, “Ülke boşlukta değil” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı bir soru üzerine, Sunat Atun’un yeni kabinede yer alıp almamasının Başbakanın takdirinde olduğunu da kaydetti.