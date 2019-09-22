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Süslü Kadınlar Lefkoşa sokaklarında

Süslü Kadınlar Lefkoşa sokaklarında
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“Süslü Kadınlar Bisiklet Turu”nun yedincisi bu akşam gerçekleşti.

Kadınlar, bisikletleriyle bu akşam 17.00’de Lefkoşa Çağlayan Parkı’nda buluştu.

İzmir merkezli başlayıp, dünyanın bir çok şehrine yayılan etkinlik her yıl Dünya Otomobilsiz Kentler Gününde  farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Bu yıl yedincisi düzenlenen etkinlik, Türkiye’deki 60 civarındaki şehirle birlikte Lefkoşa’da da eş zamanlı yapıldı.

Bisikletleriyle Çağlayan Parkı’nda buluşan kadınlar, Türkiye’dekilerle eş zamanlı yapılacak etkinlikte bisikletle ilgili farkındalık yaratılmasını amaçladı.

Etkinliğin amacı,  daha çok kadını bisiklet sürmeye özendirmek aynı zamanda bisiklet kullanıcıları için güvenli bisikletli ulaşım altyapısı talep etmek...

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YORUMLAR
Nibel Tektan
Nibel Tektan - 11 saat Önce

120 şehir, 14 ülkede yapıldı bu sene :) 60 geçen senelerdeydi...

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