banner22

Süt bedelleri ödeniyor

Süt bedelleri ödeniyor
banner32

Süt Endüstrisi Kurumu, 16- 31 Ocak devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başladığını duyurdu. 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu’na süt veren 684 üreticinin hesabına bugün toplam 1 milyon 735 bin 760 TL 65 kuruş yatırıldı.
SÜTEK’ten verilen bilgiye verilen söz konusu rakam çiğ süt bedellerinin yüzde 10’luk kısmını oluşturuyor.
Çiğ süt bedellerinin yüzde 90’ına denk gelen 17 milyon 357 bin 606 TL 50 kuruşluk ilk ödemeyse 5 Mart’ta yapılmıştı.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Ercan'da ilaçlama yapıldı
Ercan'da ilaçlama yapıldı
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿