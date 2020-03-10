Süt bedelleri ödeniyor

Süt Endüstrisi Kurumu, 16- 31 Ocak devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başladığını duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu’na süt veren 684 üreticinin hesabına bugün toplam 1 milyon 735 bin 760 TL 65 kuruş yatırıldı.

SÜTEK’ten verilen bilgiye verilen söz konusu rakam çiğ süt bedellerinin yüzde 10’luk kısmını oluşturuyor.

Çiğ süt bedellerinin yüzde 90’ına denk gelen 17 milyon 357 bin 606 TL 50 kuruşluk ilk ödemeyse 5 Mart’ta yapılmıştı.