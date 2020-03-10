Taçoy: "Bazı tıbbı ekipmanlarla ilgili fırsatçılar türedi"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, ülkede de görülen, tüm dünyada ciddi tedbirlerin alındığı Coronavirüsü ile ilgili özellikle piyasada başta “korunmak için kullanılan maskeler” olmak üzere, bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili fırsatçılar türediği şikayetlerin bilgisine ulaştığını açıkladı.

Bu konuda,” ALO 171 Tüketici Şikayet Hattının” devrede olduğunu belirten Taçoy, Bakanlığa bağlı Ticaret Dairesi’ne gelen her şikayeti hassasiyetle değerlendireceklerini vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, “Yaşanan krizi, dayanışma içerisinde atlatmamız gerekirken, bunun birileri tarafından fırsata çevrilmesine Bakanlık olarak izin vermeyeceğiz. Bir taraftan fiyat denetimlerini artırırken, diğer yandan da gelen şikayetler anında değerlendiriliyor” ifadelerini kullanan Taçoy, halkı, hükümetin aldığı tedbirlere uymaya davet etti.

Taçoy, Coronavirüsün görüldüğü bölgelere seyahat edenlerin ve ateş, öksürük, nefes darlığı gibi hastalık belirtileri olanların başkalarıyla temas etmekten kaçınması ve evden çıkmadan önce KKTC Sağlık Bakanlığı salgın hattı 05338501188 veya 05488501188 numaralı telefonlarının aranmasını önerdi.