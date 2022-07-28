Taçoy, “Boşanmanın Ebeveynler ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi’’ konulu sempozyumda konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar (GİKAD) iş birliğinde “Boşanmanın Ebeveynler ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi: Ebeveyne Yabancılaştırma Sendromu’’ konulu sempozyum Acapulco Hotel’de yapılıyor.

Sempozyum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Gikad Başkanı İçim Çağıner’in açılış konuşmaları ile başladı. Ardından oturumlara geçildi. Beş oturumdan oluşan sempozyum gün boyu devam edecek.

-“Sempozyumdan çıkacak sonuçların bizlere yol haritası oluşturacağına inanıyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Bakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ile GİKAD iş birliğinde ülkede son yıllarda “en önemli sorunlardan biri” olan boşanma olgusuyla ilgili ‘‘Boşanmanın Ebeveynler ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi’’ konulu bir sempozyum düzenlendiğini belirtti.

Taçoy, 2021 yılında ülkede Aile Mahkemelerinde açılan bin 176 boşanma davasının 895’inin boşanma ile sonuçlandığını belirterek, “Boşanma sadece eşlerin evliliklerini sonlandırması değildir. Aynı zamanda yepyeni bir dönemin ve bu yeni hayata uyum sürecinin başlamasıdır. Boşanma bir yetişkin problemidir ancak çocuklu ailelerde boşanma hiç kuşkusuz bundan çok daha fazlasıdır” dedi.

Taçoy, son bir yılda boşanan 290 çiftin bir çocuk, 266 çiftin iki, 63 çiftin üç, 15 çiftin dört ve iki çiftin ise beş çocuk sahibi olduğunu belirtti.

“‘Ebeveynleri ayrılan her çocuk büyük zorluk yaşayacak, ruhsal ya da fiziksel olarak hırpalanacak’ demek oldukça hatalı bir yaklaşımdır” diyen Taçoy, ebeveynlerinin boşanmasının her çocuğu farklı şekilde etkilediğini, bunun farklı etkenlere bağlı olduğunu söyledi. Taçoy, çocuğunun yaşı, kişilik yapısı, içinde bulunduğu çevre ile ebeveynlerin bu süreçteki tutumlarının bu konuda “belirleyici rol oynadığını” belirtti.

Bu etkenlerden biri olan ‘Ebeveyne yabancılaştırma Sendromu’nun bugünkü sempozyumda multidisipliner bir şekilde ele alınacağını belirten Taçoy, sosyal çalışmacılar, çocuk ve ergen psikiyatristler, psikolog, aile hukuku ile ilgilenen avukatlar gibi boşanma sürecinde yer alan uygulayıcıların sempozyumda görüşlerini ortaya koyacağını söyledi.

Taçoy, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak 2022 yılı hedeflerimiz arasında, çocukların boşanma sürecinde yaşayabilecekleri olumsuz sonuçları azaltacak kurumların Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirilmesi, boşanmış ebeveynlerin bilinçlendirilerek çocuklarıyla ilişkileri konusunda onlara rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi ve bu amaçla gereken sosyal politikaların hayata geçirilmesi yer almaktadır” dedi.

Taçoy, "Boşanma sonucunda, çocukların yaşadıkları olumsuz etkilerin azaltılmasında Bakanlığın yanı sıra, ilgili sivil toplum örgütlerine, aile mahkemesi yargıçlarına, öğretmenlere, topluma önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü" de belirtti.

Taçoy, “Sempozyumdan çıkacak sonuçların bizlere yol haritası oluşturacağına inanıyoruz” diyerek, sempozyuma katılan uzmanlara ve katkı koyanlara teşekkür etti.

-Çağıner: “Sempozyuma konu ile ilgili yasama, yürütme, değerlendirme kısmında olan birçok uzmanın katılması sevindirici”

GİKAD Başkanı İçim Çağıner de sempozyumda yaptığı konuşmada, GİKAD’ın kadınların güçlendirilmesi ve her alanda sadece katılımcı değil, yön verici olması amacıyla kurulmuş bir dernek olduğunu söyledi.

“Kadın güçlendikçe önce ailesi, çevresi ve ardından da Kıbrıs Türk toplumu güçlenir” diyen Çağıner, toplumun güçlü olabilmesi için gelecek nesillerin kendi ayakları üzerinde durabilen, kendisiyle çevresiyle barışık yetişmesinin önemine işaret etti.

Bu konuda en önemli görevin ebeveynlere düştüğünü belirten İçim Çağıner, çocuklarıyla barışık ebeveynlerin mutlu çocuk yetiştirebileceğini ifade etti.

Çağıner, sempozyuma konu ile ilgili hem yasama hem yürütme hem de değerlendirme kısmında olan birçok uzmanın katılmasının “sevindirici” olduğunu ifade ederek, çocukların ebeveynlerinden göreceği sevgi ve saygının gelecek nesillerin mutlu yetişmesi için önemli ve öncelikli olduğunu belirtti. Çağıner, organizasyondan çıkacak sonuçların toplumun geneline yayılmasını ve başarılı geçmesini diledi.