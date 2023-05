Taçoy'dan Anneler Günü mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taçoy yayımladığı mesajda, şöyle dedi: “Bir anne ile evladı arasındaki o yüce bağı açıklayabilen bir kelime henüz türetilememiş, bir cümle henüz kurulamamıştır.

Bu yıl anneler gününü ne yazık ki buruk bir şekilde karşıladık. Yaşadığımız deprem felaketi geride evlatlarını yitirmiş anneler, annelerini yitirmiş evlatlar bırakmıştır. Acımız büyüktür, acımız sonsuzdur. Hepsinin ruhları şad olsun…

Aile bağları çok güçlü olan Kıbrıs Türk Halkı olarak annelerimizin değerini her zaman idrak etmiş ve gereken değeri göstermiş bir toplum olmanın gururunu yaşıyoruz. Ailede kadının ve doğal olarak annenin yeri her zaman ayrı olmuştur. Sevginin ve saygının kurguladığı bir aile yapısına sahip olmamızın en önemli nedenlerinden birisi de annelerimizin seven, koruyan ve üreten yapısını hiçbir fedakarlıktan çekinmeyerek ortaya koymuş olmalarıdır.

Bizler annelerimize sadece canımızı değil, tüm ömrümüzü borçluyuz. Bunun bilinciyle tüm annelerimizin anneler gününü en içten dileklerimle kutlarım."