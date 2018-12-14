Taçoy: "Gönyeli'de altgeçit sorunu yaşanıyor, kimse devletin parasını boşa harcayamaz"

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Gönyeli Belediyesi’nde yaşanan altgeçit sorununa işaret ederek, hiç kimsenin devletin halkın parasını boşa harcayamayacağını vurguladı.

Taçoy, karayollarında yaşanan eksiklik ve sıkıntılara işaret ederek, mevcut yollardaki sıkıntıların aşılması ve ülkeye katkı yapılmasını istedi, uçuk projelerle zaman kaybedilmemesini talep etti.

Taçoy, ülkede toplu taşıma için ortak çalışma yapılması önerisinde bulunarak, ortaya çıkacak projenin mutlaka biri tarafından değerlendirileceğine inanç belitti.

Taçoy, geçen yıl yapılacağı söylenen yolların bu yıl yapılmadığını gördüklerini, bunun üzücü olduğunu ifade ederek, bakanın eski açıklamalarını okudu, eleştiriler yaptı.

Taçoy, Ercan’da daha fazla zaman kaybedilmemesi gerektiğini, bu konuda bakanlığa görev düştüğünü kaydetti.