Take Action Cyprus, bu kez Bedis sahilinde temizlik yaptı

Bireysel olarak gözlemledikleri çevre kirliliğine karşı mücadele veren ve son zamanlarda ülke çapında yaptığı temizlik çalışmaları ile adından söz ettiren Take Action Cyprus, bu kez Gazimağusa etkinlik programlarında yer alan Bedis sahilinde temizlik yaptı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Türk Bankası ve Packsel'in de katkı verdiği etkinlikte Take Action Cyprus üyeleri torbalar dolusu çöp poşetleri ile Bedis sahilini çöplerden arındırdılar.

Katılımın oldukça yüksek olduğu etkinlikte çevre duyarlılığı ve temizliğin önemine bir kez daha vurgu yapıldı.