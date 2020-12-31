Tarım Dairesi fungal yaprak leke hastalıklarına karşı üreticileri uyardı

Tarım Dairesi, tahıl arazi kontrollerinde fungal yaprak leke hastalıklarının tespit edildiğini belirterek, üreticileri uyardı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, daire mühendisleri tarafından yapılan tahıl arazi kontrollerinde, özellikle aşırı yağış almış bölgelerde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve aşırı neme bağlı olarak fungal yaprak leke hastalıkları tespit edildiği bildirildi.

İklim koşullarına bağlı olarak mevcut hastalıkların yayılması halinde, sap ve dane hasadında kayıplara yol açabileceği riski göz önünde bulundurulması istenen açıklamada, üreticilerin ekim yaptıkları tahıl alanlarını kontrol etmeleri ve ihtiyaç halinde uygun şartlarda gerekli ilaçlamaları yapmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, üreticilerin, kullanılabilecek ilaçlarla ilgili bilgi almak için bölgelerindeki tarım dairelerine başvurabileceği kaydedildi.