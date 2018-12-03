Tarım Dairesi, Ziyamet Köyü’nde eğitim verecek

Tarım Dairesi, Ziyamet Köyü’nde eğitim verecek

Tarım Dairesi, Ziyamet Köyü’nde Çarşamba günü bağ yetiştiriciliğinde bakım, hastalıklar ve zararlılarla mücadele konusunda hem uygulamalı hem teorik eğitim verecek.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 15.00’de Ziyamet’teYakup Erdem ve Guddettin Avcı’nın arazileri gezilecek, saat 19:00’da Bayram Aziz’in kahvesinde üreticilere bilgi verilecek

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Akıncı: "Engelli bireylerle ilgili hassasiyet...
Akıncı: "Engelli bireylerle ilgili hassasiyet...
  1. Kıbrıs
﻿