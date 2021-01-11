Tarımsal öğretimin başlangıcının 175. yılı kutlama etkinliği Ziraat Mühendisleri Odası organizasyonu, Lefke Avrupa Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ev sahipliğinde online gerçekleştirildi.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam açılış töreninde yaptığı konuşmada, KKTC’de bulunan ziraat fakülteleri ve Güzelyurt Meslek Lisesinde bulunan Tarım Bölümü hakkında güncel bilgiler paylaştı.

Ziraaat Mühnedisleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte ayrıca, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni mezun ziraat mühendisi Şeyda Aldağ, KTMMOB Başkanı Seran Aysal Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Baktır, Lefke Avrupa Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atilla Aşkın, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadık Ülker konuşma yaptı.

Etkinlikte, LAU Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu Sürdürülebilir Tarım ve Yeni Teknolojiler ve Yrd. Doç. Dr. Murat Helvacı “Biyolojik Mücadele ve Önemi”konulu sunum yaptı.