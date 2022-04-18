Tatar, Atleks Sanverler Ortaokulu heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atleks Sanverler Ortaokulu Müdürü Sevda Işıktaş, antrenörleri ve erkek futbol takımını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabuldeki konuşmasında, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, futbolun dünyada ve ülkede en sevilen sporlardan biri olduğunu dile getirdi.

Atleks Sanverler Ortaokulu Erkek Futbol Takımı’nın Kahramanmaraş’ta KKTC’yi başarıyla temsil ederek, birincilik ödülü almasının, KKTC adına gurur verici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu başarıda emeği geçen sporcuların ailelerine, antrenörlerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasını “Bu başarıların devam edebilmesi için disiplin içinde ve takım ruhuyla çalışmak gerekir. Sizin genç yaşta böyle bir başarı elde etmeniz, hayatınızda unutamayacağınız bir anı olarak kalacaktır” sözleriyle tamamladı.

IŞIKTAŞ

Atleks Sanverler Ortaokulu Müdürü Sevda Işıktaş da konuşmasında, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ederek, okulun erkek futbol takımının 20 Mayıs’ta Manisa’da yapılacak organizasyona katılacağını ve bu organizasyondan da dereceyla dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.