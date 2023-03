Tatar: “Çocuklarımıza hak ettikleri yaşamı sunmak sorumluluğumuz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21 Mart Down Sendromu Günü dolayısıyla özel eğitim okullarından veli, öğretmen ve öğrencileri kabul etti.

Tatar, “Çocuklarımıza hak ettikleri yaşamı sunmak sorumluluğumuzdur” dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar dün Uluslararası Down Federasyonu KKTC Başkanı Tülay Umut ile KKTC’deki özel eğitim okullarından gelen ekibi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, down sendromu farkındalığını artırmak ve özel çocuklara sahip çıkarak onların beklentilerine yönelik devletin imkanları ölçüsünde yapılabileceklerin değerlendirildiğini söyledi.

Özel Eğitim Yasası’ndan başlayarak farklı boyutlarıyla bu konunun her zaman ilgi alanlarında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, özel eğitim okullarının ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konudaki çalışmalarını takdir ettiğini dile getirerek teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Çocuklarımıza sahip çıkmak için elden ne gelirse yapmaya hazırız ve imkanlarımızı bu doğrultuda değerlendirerek onlara hak ettikleri yaşamı sunmak sorumluluğumuzdur” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, özel eğitim okullarından gelen çocukların hazırladıkları konuşmaları da dinledi.

-Bir ele siyah diğer ele mavi renk çoraplarla hem deprem dolayısıyla duyulan büyük acı hem de içimizde umut yeşertmenin önemi paylaşıldı

Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla ayrıca kabulün ardından, bir ele siyah diğer ele ise mavi çorap giyilerek Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat depremi dolayısıyla deprem bölgelerinde yaşanan acıların unutulmayacağının, aynı zamanda ise umutları yeşertmenin önemli olduğu mesajı verildi.

Down sendromlu bireylerin 21’inci kromozomunun 3 adet olması, yani +1 kromozom fazla olması ve kromozomların şekil itibarıyla çoraba benzetilmesi nedeniyle çorabın kullanıldığı etkinlikte, down sendromlu bireylerin her zaman yanında olunduğunu ve onların hayatın bir parçası olduğu vurgusu da yapıldı.