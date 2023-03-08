Tatar, Cuma günü Colin Stewart'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Siyasi İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'nun önümüzdeki hafta adayı ziyareti öncesinde, Cuma günü BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart'ı kabul edecek.

yapılan açıklamaya göre, Stewart’la saat 15.00'te görüşecek Cumhurbaşkanı Tatar, Siyasi İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'nun önümüzdeki hafta adayı ziyareti öncesinde, ziyarete ilişkin detayları ele almak üzere bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo'yu kabulünün 15 Mart Perşembe günü saat 12.00’de planlandığı belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar DiCarlo ile görüşmesinde, Genel Sekreter Guterres'in de teyit ettiği üzere, iki taraf arasında yeni resmi müzakerelerin başlayabilmesi için ortak zemin bulunmadığı gerçeğinden hareketle ortak zeminin ancak iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle gerçekleşebileceğinin anlatacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Cumhurbaşkanı Tatar iki taraf ve üç garantör devlet dışında, AB dahil, üçüncü tarafların BM Genel Sekreteri tarafından yürütülmekte olan iyi niyet misyonuna müdahil olmalarının süreci daha da karmaşık hale getireceği tespitiyle böylesine bir düşünceye karşı olduğunu da DiCarlo'ya aktaracaktır.

Ortak zemin olup olmadığı çalışmaları devam ederken, Kıbrıs Türk tarafının iki halkın günlük yaşamını ilgilendiren, aynı zamanda bölgemize de olumlu yansımaları olacak iş birliklerinin geliştirilmesini desteklediği ve bunun da sadece söylemle değil yazılı iş birliği önerileri olarak tarafımızca ortaya konduğunu DiCarlo'ya hatırlatılacaktır.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız BM Genel Sekreteri Gurerres aracılığıyla Rum liderliğine iletmiş olduğumuz iş birliği alanlarının ortak menfaat sağlanacak şekilde ileriye götürülmesi konusunda BM'den aktif destek beklediğimizi de vurgulayacaktır.

Rum liderin 23 Mart'ta gerçekleştireceği Brüksel temasları kapsamında Genel Sekreter Guterres ile de görüşme talebinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Böyle bir görüşmenin yapılacağının ortaya çıkması halinde, yerleşik uygulama ve karşılıklılık esası uyarınca, aynen 2021 Haziran ayında yapıldığı gibi, Cumhurbaşkanımızla da gerçekleştirilecek görüşmenin detayları ele alınacaktır.”