Tatar'dan Başhakim Zeka Bey için mesaj

Başbakan Ersin Tatar, bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski Yargıcı, Başhâkim Mehmet Zekâ beyin ölümünün 36. yıl dönümü olduğunu kaydetti ve Zeka’yı saygıyla andı.

Tatar, Mehmet Zeka’nın ölümünün 36. yıl dönümü vesilesiyle yayınladığı mesajda, Zeka’ya Allah'tan rahmet ailesine , sevenlerine ve halka başsağlığı diledi.

Tatar, mesajında, Zeka’nın Kıbrıs Türk Halkının modernleşme süreci ile hukuk yaşamına ciddi katkı sağladığını ifade etti ve Zeka’nın 1961 yılından başlayarak 1984 yılındaki ölümüne dek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görev yaptığını, verdiği kararlarla adını AİHM tarihine yazdıran, saygın bir hukuk adamı olduğunu söyledi.