Tatar'dan TBMM Başkanı Şentop'a kutlama

Tatar'dan TBMM Başkanı Şentop'a kutlama

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilen Mustafa Şentop’u kutladı. 
Tatar, Şentop’a yönelik mesajında şunları kaydetti:  
“Türk Kurtuluş Savaşını veren, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran iradeyi ortaya koyan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçilmeniz dolayısı ile sizi candan kutlar, başarılar diliyorum. İnanıyorum ki başkanlığınız döneminde KKTC- TÜRKİYE ilişkileri daha da gelişecektir.”

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