Tatar, İngiltere'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte, davetli olarak İngiltere’ye gidecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere’ye gitmek üzere 3 Mayıs Salı saat 03.30’de Ercan Havalimanı’ndan ayrılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, Londra temasları kapsamında üst düzey birçok etkinliğe katılarak, politik son gelişmeler ve Kıbrıs konusuyla ilgili değerlendirmelerde ve temaslarda bulunacak.

İngiltere temasları kapsamında Cambridge Üniversitesi’nde etkinliğe katılacak Cumhurbaşkanı Tatar, King’s College London Turkish Society tarafından düzenlenecek konferansta da konuşmacı olarak yer alacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’deki Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi temsilci ve üyeleriyle de bir araya gelecek.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek 1. Cumhurbaşkanlığı Kupası futbol karşılaşmasını izleyerek başarılı takım ve sporculara ödüllerini takdim edecek Tatar, temasları kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Londra Ofisi açılış törenine katılarak Kıbrıslı Türk iş insanları ve basın mensuplarıyla da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın, 8 Mayıs Pazar günü KKTC’ye dönmesi bekleniyor.