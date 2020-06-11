Tatar: "Kalbim Güneyde çalışanlarla"

Başbakan Ersin Tatar, Güney’de çalışanlar için en az riskle gerekli düzenlemeleri yapılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek kalbinin Güney Kıbrıs’ta çalışanlarla olduğunu söyledi.

Meclis’te konuşan Tatar, hükümetin bu sürece en büyük katkısının pandemiyi iyi yönetebilmesi olduğunu belirterek, KKTC’nin hem halkının, hem kurum kuruluşlarının ortaya koyduğu duyarlılık ve algının dünyaya yayıldığını ifade etti.

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak onaya sunuşlar gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadede Kiralama Yabancılar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis’te ivedilikle görüşülmesi ele alındı ancak nisap olmadığı için oylaması sonraya bırakıldı.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars konu hakkında söz alarak Meclis’i bilgilendirdi.

Yasa tasarısında bir takım değişiklikler öngördüklerini ifade eden Baybars, tüm dünyada bir pandemi krizi olduğunu ve bunun sadece sağlığı değil ekonomiyi de sarstığını söyledi.

Ülkede son yıllarda gayrımenkul sektöründe ciddi bir gelişme, ülke ekonomisine sağladığı katma değer ve istihdam olanakları bulunduğuna dikkat çeken Baybars, pandemi sonrası özellikle ülkenin güvenli ülke sayılması ve ülkeye ilginin artabileceği düşüncesiyle sektör temsilcileri ile bir görüşme yaptıklarını, ülkeye yabancı para girişinin sağlanması için bir takım düzenlemeler yaptıklarını kaydetti.

Yabancılara tapu harçlarında bir tüzükle indirime gidildiğini anımsatan Baybars, düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Bakan Baybars, yabancıların mal satın almasını sağlamak amacıyla geçmişte de bir değişiklik yapıldığını, dairelerin sayısının üçe çıkarıldığını anımsatarak, bu dönemde de ekonominin ihtiyacı göz önünde bulundurularak, yabancıların daire alım sayısını dörde çıkardıklarını bildirdi. Baybars, bu şekilde bir değerlendirme yapılarak Genel Kurul gündemine getirmek istediklerini ve yabancıların mal alımıyla ilgili tapu harçlarında da bir takım düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

İzinlerin yasayla verileceğini, ama belirtilen sayı üzerinde satış sözleşmesi kaydı yapılmayacağını belirten Bakan Baybars, yapılan uygulamayla kayıt tutulması olanağı ve kayıt dışılığın önüne de geçileceğini kaydetti.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Annan Planı döneminde herkesin umutlandığını, araba satışı ve inşaat sektöründe patlama yaşandığını, ancak işle ilgili olmayan birçok kişinin konut yapmaya çalıştığını ve hâlâ o dönemden etrafta yarım inşaatlar kaldığını, bunun çevre kirliliği yarattığını söyledi.

Bunu bir an önce çözmek gerektiğini belirten Özyiğit, yabancıların da bu vesileyle bir çok mal aldığını ancak bir sınırı olduğu için başka kişilere vekaletler verildiği o konuda sıkıntılar yaşadığını, geçmişte bu konunda bir düzenleme yapıldığını anımsattı.

Bu dönemde de böyle bir ihtiyaç olduğu gerekçesiyle böyle bir istemde bulunmasını olumlu karşıladıklarını ifade eden Özyiğit, ancak düzenlemelerin ülke gençlerinin konut almasını engellemeyecek şekilde yapılmasını istedi.

Yarım kalmış imar planı konusuna da değinen Özyiğit, İskele’de başını almış giden apartmanlar olduğunu, bunların neye göre yapıldığını sordu.

İmar planı meselesini gündemden düşürmeden yeni düzenlemelerin konuşulması gerektiğine işaret eden Özyiğit, Güney’e geçen işçiler konusuna değinerek, hükümete bu konuda eleştirilerde bulundu.

Güney’e geçen insanlarla, burada bir iş gücü açığı varsa buralarda çalışabilmelerinin önünü açacak bir çalışma yapılıp yapılmadığını soran Özyiğit, Sağlık Bakanlığı’nın pandemi konusunda yayımladığı rapor konusunda da eleştirilerde bulundu.

Özyiğit, yasa tasarısının ivedilik önergesine olumlu oy vereceklerini kaydetti.

ATAOĞLU

Daha sonra söz alan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın yaptığı çalışmaya olaya olumlu baktıklarını dile getirerek, ekonominin ciddi sıkıntılarının bilincinde olduklarını kaydetti.

Eğitim, turizm ve inşaat sektörünün sorunlarının bilincinde olduklarını, turizm ve eğitimin kısa süre içinde istenen yere gelemeyeceğini söyleyen Ataoğlu, ekonomiyi belli seviyeye getirmek için inşaat sektörünü ön plana alma görüşlerini anımsattı.

Yabancılar konusunda yapılacak değişiklik yanında, kendi insanımızın da konut sahibi olabilmesi için belli kriterler de getirilmesi gerektiği düşüncesini dile getiren Ataoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptıkları, atıl durumda olan on binlerce konutun değerlendirilmesi için düzenlemeler yapılması önerilerini yineledi.

Yapılacak düzenlemeye olumlu baktıklarını belirten Ataoğlu, Kar-İş’in eyleminin hâlâ sona ermediğini söyleyerek, hükümete eleştirilerde bulundu.

TATAR: “KONUTLARA TALEP ATTI”

Daha sonra kürsüye gelen Başbakan Ersin Tatar, konut satışı konusunda yabancılara yönelik bir takım düzenlemeler yapıldığını, pandemi sonrasında KKTC’de yönetilen süreçte konutlara taleplerin arttığını söyledi.

Pandemi döneminde KKTC’de devlet hastanesi yanında özel hastaneler bulunduğunu ifade ederek, sağlık sektörünün yabancılara da hizmet verebilecek duruma olduğunu belirten Tatar, ülkenin bu sebeple farklı ülkelerden ziyaretçilerce tercih edileceğini kaydetti.

Yarım kalmış inşaatların yarattığı görüntü bozukluğu konusunda devletin bunları mercek alabileceğini, bunların hep birlikte konuşulması gerektiğini ifade eden Tatar, oralarda milli servet yattığını bu konuya destek vereceğini belirtti.

Başbakan Tatar, yabancıların daha fazla kontrollü şekilde mal edinmesini sağlayacak değişikliğin önemine işaret ederek, Bakanlar Kurulu’nda tasarıya bir de dükkan alımı konusunda bir maddenin eklenmesini önerdiklerini, bunun da ekonomiye katkısı olacağına inanç belirtti.

Değişikliğin yerinde olduğunu düşündüğünü dile getiren Başbakan Tatar, Meclis’in ilgili komitesinin yasa tasarısını daha da geliştirileceğine inanç belirtti.

GÜNEYDE ÇALIŞANLAR… “KALBİM ONLARLA”

Güney’de çalışan kişilerle ilgili bir takım temasları ve girişimleri olduğunu belirten Başbakan Tatar, geçişlerin hızlanabilmesi için gerekenlerin yapılmasını istediklerini, kendisinin kalbinin de Güney’de çalışan insanlarla olduğunu vurguladı.

Güney’de hâlâ vaka olduğu göz önünde bulundurarak, Güney’de çalışan insanlar için gerekirse belli koşullara bağlı olarak düzenlemeler yapmak durumunda olduklarını, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başbakan Tatar, minimum riskle gerekenlerin yapılması için konuyu yakınen takip ettiğini söyledi.

Başbakan Tatar, bir vizyon ortaya koymak kaydıyla gerekli planlamaların yapıldığına işaret ederek, kurum ve kuruluşların yanı sıra yatırımcıların da kendi vizyonları ile çevreye uyumlu projeler geliştirdiklerini kaydetti.

Hükümetin bu sürece en büyük katkısının pandemiyi iyi yönetebilmesi olduğunu belirten Başbakan Ersin Tatar, KKTC’nin hem halkının, hem kurum kuruluşlarının ortaya koyduğu duyarlılık ve algının dünyaya yayıldığını vurguladı.

KKTC’nin ileriye taşınması gerektiğine dikkat çeken Başbakan Tatar, KKTC’nin avantajlı konumun KKTC’nin ileri taşınması açısından da çok önemli olduğunu söyledi.

Güvenlik meselesi konusunda ise gerekli kurumların görevlerini yaptığını, o konuda bir sıkıntı yaşanmayacağını düşündüğünü dile getiren Başbakan Tatar, özellikle İngiltere’den ülkeye geri dönüş yapıp yerleşmek isteyen insanlar konusunda çok büyük talep olduğunu dile getirdi.

Tatar, Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar planına hiçbir zaman karşı olmadıklarını dile getirerek, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini ve yapılacak çalışmalarla o bölgenin önünün açılacağına inanç belirtti.

Tatar’ın konuşmasının ardından Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadede Kiralama Yabancılar Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ivedilik görüşmesinin, Meclis’te nisap olmaması nedeniyle daha sonraya bırakıldığını söyledi.