Tatar, kazada şehit olan Topçu Uzman Çavuş Özkaya için başsağlığı mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, askeri araç kazasında şehit olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli topçu uzman çavuş Fatih Özkaya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle;

“KTBK Komutanlığı’nda görev yapan topçu uzman çavuş Fatih Özkaya’nın dün askeri bir araçta geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına başsağlığı ve sabır dilerim.”