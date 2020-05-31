Tatar: "Kıbrıs Genç Tv, ülkemiz yayıncılık hayatına çok değerli katkılar yapmakta"

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Genç Tv'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Tatar, mesajında şunları kaydetti:

"Sayın Ertan Birinci,

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı

Özel yayıncılıkta ilklere imza atan Birinci Medyanın bünyesinde 23 yıl önce yayına geçen Kıbrıs Genç Tv bugün ülkemizin yayıncılık hayatına çok değerli katkılar yapmaktadır.

Ülkemizde çok sesliliğin ve demokrasimizin önemli unsurlarından Kıbrıs Genç Tv, dış ülkelere sesimizin duyrulmasında da önemli bir görev ifa etmektedir.

Bu duygu ve düşünceler ile Kıbrıs Genç TV nin 23 ncü yaşını kutlar, şahsınız başta olmak üzere tüm emeği geçen yönetim kadrosundan çalışanına kadar herkesi tebrik eder, nice başarılı yayınlar dilerim."