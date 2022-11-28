Tatar, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın etkinliğine katıldı

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adaylığını açıklayan Reşat Kansoy, Güzelyurt’un en önemli sorunun göç olduğunu , çeyrek asırlık yerel yönetim anlayışında bu konuya ilişkin hiçbir adım atılmadığını savundu.

Kansoy, Kıbrıslı Web Tv’de yayınlanan “Seçim Özel” programına katıldı.

Göçü yavaşlatmak için uzmanlardan oluşan ekip arkadaşları ile projeler hazırladığını açıklayan Kansoy, Güzelyurt ve köylerinin artık yeni bir yerel yönetim vizyonu ile yönetilmesinin zamanının geldiğini söyledi.

“Güzelyurt neden göç veriyor, kişi başına düşen milli gelir diğer ilçelere göre neden aşağılarda, çağdaş bir kent yönetimi neden yok?” gibi soruların cevap bulması gerektiğine dikkat çeken Kansoy, “İşte 25 Aralık akşamı halkımız bana bu görevi verdiği zaman enerjim ve vizyonum ile bu sıkıntıların aşılması için çalışmaya başlayacağım. Ekibimizle birlikte adım adım yürürlüğe koyacağımız projelerimiz hazır” dedi

-“24 yılda göçü yavaşlatacak ne yapıldı?”

“Devlete hizmetin bir bayrak yarışı olduğunu düşünürsek bir genç olarak yepyeni bir vizyonla Güzelyurt’u yöneteceğim” diyen Kansoy, bazı rakamlar paylaşarak Güzelyurt’un nasıl gerilediğini anlattı:

- “Yılda 50 konut yapılsaydı 5000 kişi göç etmezdi”

“Göçü yavaşlatmak için yeni iş alanları ve yeni konutlar yapılmalıdır. İktisadi kalkınma projeleri, sosyal konut, toplu konut projeleri gibi projelere ihtiyacımız vardır. Bakınız en küçük bir müteahhit firması bile yılda 50 konut inşa eder. Eğer Güzelyurt’ta yılda 50 konut yapılmış olsaydı, çeyrek asırda 1200’ün üzerinde konut ortaya çıkardı. Bu da en az 5000 kişinin kentten göç etmeyeceği anlamını taşır. Elbette bu projeleri yerel yönetim ve merkezi hükümet birlikte yapabilir. İşte bizim yeni yerel yönetim vizyonumuzda hem merkezi hükümetlerle istişareler, hem de Ankara ile iyi ilişkiler ile projelere kaynak ihtiyaçlarının karşılanması için çalışacağız” ifadeleini kullandı.

- “Yeni bir Güzelyurt yaratacağız”

Güzelyurt’ta yeni iş sahaları ve yeni yaşam alanları yaratmak için projeleri hazırladıklarını söyleyen Kansoy, yeni bir Güzelyurt yaratacaklarını ifade etti.

“Kıbrıs’ın en uzun sahil şeridine sahibiz ve biz buraya gerek Ankara gerekse Brüksel kaynakları ile proje yaparak buranın bir turizm destinasyonu yapacağız. Planlı bir şekilde bu sahil şeridini hem emlak piyasasına, hem de turistik bir yapıya çevirdiğimiz zaman burada yeni iş olanakları açılacak. Biz kaynak için TİKA ve KEİ’ye başvurarak özel teşviklerden faydalanacağız” diyen Kansoy, verimsiz toprakların bulunduğu noktalar için de sosyal konut – toplu konut projeleri geliştirdiklerini belirtti.

Kansoy, “Yerel yönetimin önderliğinde yapılacak bu projeler ile gençlerimizin topraklarına tutunmalarını sağlayacağız. Göç eden değil, büyüyen ve gelişen bir Güzelyurt için yola çıktık” diye konuştu.