Tatar, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Genel Kurulu’na katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği’nin genel kuruluna katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt birlik lokalinde yer alan Genel Kurulda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1974’ten sonra Kıbrıs Türk halkının geleceğini kurarken büyük mücadele verdiğini ve şu anda KKTC’nin en önemli bölgelerinden biri olan Güzelyurt’ta büyük bir altyapı kurmayı başardıklarını söyledi ve tüm üreticileri, sektöre katkısı olan herkesi kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni fidanlar ve arıtma su ile narenciye bahçelerinin artacağını kaydederek, daha verimli bir sektör oluşturmak için teknolojiden de yararlanmak gerektiğini dile getirdi.

Tarıma önem vermek gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ve diğer ülkelere ihracatı arttırmanın önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Elimizdeki nimetleri ve elde ettiğimiz tecrübeleri birleştirerek tarım sektörünü daha da geliştirmeliyiz” dedi.